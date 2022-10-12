РФ відправляє мобілізованих на війну з радянськими шоломами і автоматами АК-12

Росія відправляє мобілізованих військовослужбовців на війну проти України з радянськими шоломами та автоматами АК-12, які довели свою неефективність у реальних бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях", - сказано у повідомленні.

Генштаб зазначає, що "молоде поповнення" відправили на війну з засобами захисту та шоломами радянського зразка, а також автоматами АК-12, які мають дуже негативний досвід застосування.

Так, повідомляється, що АК-12 був створений концерном "Калашников" і представлений широкому загалу в січні 2012. Він являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

При цьому досвід бойового застосування автомату під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

Окрім того, в РФ триває підготовка до 200 відмобілізованих військових на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. Зазначається, що у самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Раніше Генштаб повідомляв, що мобілізовані в РФ повинні самостійно купувати собі екіпірування.

Окрім того, мобілізовані продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.