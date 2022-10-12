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РФ отправляет мобилизованных на войну с советскими шлемами и автоматами АК-12

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Среда 12 октября 2022 19:27
РФ отправляет мобилизованных на войну с советскими шлемами и автоматами АК-12 Фото: РФ отправляет мобилизованных на войну с советскими шлемами и автоматами АК-12 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия отправляет мобилизованных военнослужащих на войну против Украины с советскими шлемами и автоматами АК-12, которые доказали свою неэффективность в реальных боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"До пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает,что "молодое пополнение" отправили на войну со средствами защиты и шлемами советского образца, а также автоматами АК-12, которые имеют очень отрицательный опыт применения.

Так, сообщается, что АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен широкой публике в январе 2012. Он представлял собой принципиально новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК.

При этом опыт боевого применения автомата при боях в Украине оказался настолько отрицательным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия.

Кроме того, в РФ идет подготовка до 200 отмобилизованных военных на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. Отмечается, что в самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Ранее Генштаб сообщал, что мобилизованные в РФ должны самостоятельно покупать себе экипировку.

Кроме того, мобилизованные продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

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