РФ відправляє у Луганську область чиновників, бо не довіряє колаборантам, - ОВА

"На захоплених Росією територіях Луганщини все менше довіряють місцевим колаборантам. Ще влітку показовим прикладом став Сєвєродонецьк, де окупаційна влада не знайшла "гідних" претендентів, які спромоглися б керувати містом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти відправили в окупований Лисичанськ одного з керівників Татарстану, оскільки не довіряють місцевим колаборантам. На "підсилення" у захоплене місто приїхав заступник прем'єр-міністра Татарстану. Його призначили заступником окупаційної адміністрації міста.

Також в ОВА повідомили, що окупанти готують до так званих виборів у "парламент ЛНР". Їх спробують провести у вересні. Проте окупанти вирішили не проводити голосування за одномандатною системою.

"Тобто, кандидати з округів не матимуть шансів вирішувати проблеми регіону на центральному рівні", - пояснили в ОВА.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у лікарню під Луганськом окупанти звезли понад 200 поранених мобілізованих місцевих жителів.

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