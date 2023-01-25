РФ отправляет в Луганскую область чиновников, потому что не доверяет коллаборантам, - ОВА

"На захваченных Россией территориях Луганской области все меньше доверяют местным коллаборантам. Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационные власти не нашли "достойных" претендентов, которые смогли бы управлять городом", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты отправили в оккупированный Лисичанск одного из руководителей Татарстана, поскольку не доверяют местным коллаборантам. На "усиление" в захваченный город приехал заместитель премьер-министра Татарстана. Его назначили заместителем оккупационной администрации города.

Также в ОВА сообщили, что оккупанты готовят к так называемым выборам в "парламент ЛНР". Их попытаются провести в сентябре. Однако оккупанты решили не проводить голосование по одномандатной системе.

"То есть у кандидатов из округов нет шансов решать проблемы региона на центральном уровне", - пояснили в ОВА.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в больницу под Луганском оккупанты свезли более 200 раненых мобилизованных местных жителей.

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