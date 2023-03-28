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РФ відправить прокурорів на окуповані території через дефіцит місцевих колаборантів

Фото: РФ відправить прокурорів на окуповані території (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада РФ вирішила відправити на тимчасово окуповані території України групу російських прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"23 березня російський диктатор Володимир Путін підписав "указ" №187 "Про особливості надходження на службу в органи та організації прокуратури Росії на територіях "ДНР", "ЛНР", Запорізької області та Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей "документ" визначає особливості прийому громадян РФ на "службу" в органи "прокуратури", які утворені окупантами на захоплених територіях України.

"Згідно з документом до 1 січня 2026 року на "службу" до органів та організації російської "прокуратури" на захоплених територіях України приймають громадяни РФ, які пройдуть так звану медичну комісію без складання будь-яких іспитів", - пояснили в ЦНС.

Проте зараз російські прокурори "працюватимуть" у форматі відряджень.

Нагадаємо, що росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово захоплених територіях Донецької області, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації.

У президента Росії Володимира Путіна випустили нову методичку для пропагандистських ЗМІ щодо висвітлення війни проти України. Основна теза - Москва нібито всіх захищає.

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