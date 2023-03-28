РФ отправит прокуроров на оккупированные территории из-за дефицита местных коллаборантов

"23 марта российский диктатор Владимир Путин подписал "указ" №187 "Об особенностях поступления на службу в органы и организации прокуратуры России на территориях "ДНР", "ЛНР", Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот документ определяет особенности приема граждан РФ на службу в органы прокуратуры, которые образованы оккупантами на захваченных территориях Украины.

"Согласно документу до 1 января 2026 года на "службу" в органы и организацию российской "прокуратуры" на захваченных территориях Украины принимают граждане РФ, которые пройдут так называемую медицинскую комиссию без сдачи каких-либо экзаменов", - пояснили в ЦНС.

Однако сейчас российские прокуроры будут "работать" в формате командировок.