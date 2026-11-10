РФ відправила на переговори ФСБ-шника, якого пов'язують із замахом на Буданова, - ЗМІ

За інформацією видання, до російської переговорної групи увійшли четверо учасників, яких не було в складі попередніх делегацій. Повний список опублікувало російське агентство РІА Новости з посиланням на джерело в переговорній групі.

Хто увійшов до російської делегації

До основної групи РФ увійшли:

помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський;

заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков;

начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков;

начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

До експертної групи увійшли:

заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський;

перший заступник начальника управління інформації Генштабу Олександр Зорін;

керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв;

заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська;

директор Другого департаменту країн СНД МЗС Олексій Поліщук;

директор департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Олег Постніков.

Як зазначає "Агентство. Новости", четверо представників цього списку вперше беруть участь у переговорах такого формату. Серед них - Олексій Комков і Сергій Рябков з основної групи, а також Дмитро Мінаєв та Олег Постніков з експертної.

Що відомо про представників ФСБ

Дмитро Мінаєв очолює департамент контррозвідувальних операцій ФСБ. За інформацією журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, ця структура проводила в Росії кампанію із затримання громадян США.

Таким чином Москва намагалася домогтися звільнення російського кілера Вадима Красикова. Одним із затриманих у межах цієї кампанії зрештою став сам Гершкович.

Крім того, українські посадовці, з якими спілкувалися журналісти WSJ, пов'язували департамент Мінаєва з вибухами автомобілів у 2017 році. Тоді загинули співробітники українських спецслужб Максим Шаповал та Олександр Хараберюш.

Цю ж структуру пов'язували з невдалою спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році. На той момент він ще не очолював Головне управління розвідки Міноборони України.

Інший представник ФСБ у переговорній групі - Олексій Комков - раніше обіймав керівні посади в підрозділах внутрішньої безпеки спецслужби. До 2016 року він очолював одну зі служб Управління власної безпеки ФСБ, а згодом став керівником усього управління.

У 2019 році його призначили заступником начальника служби військової контррозвідки, а у 2024 році він очолив службу оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ.