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РФ отправила на переговоры ФСБ-шника, связанного с покушением на Буданова, - СМИ

14:14 10.11.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Фото: трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России в Абу-Даби 10 ноября (пресс-служба СВР)

В состав российской делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби включили руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева. Ранее эту структуру связывали с попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Агентство. Новости".

По информации издания, в российскую переговорную группу вошли четверо участников, которых не было в составе предыдущих делегаций. Полный список опубликовало российское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

Кто вошел в российскую делегацию

В основную группу РФ вошли:

  • помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский;
  • заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков;
  • начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков;
  • начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

В экспертную группу вошли:

  • заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский;
  • первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин;
  • руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев;
  • заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
  • директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук;
  • директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Олег Постников.

Как отмечает "Агентство. Новости", четверо представителей этого списка впервые принимают участие в переговорах такого формата. Среди них – Алексей Комков и Сергей Рябков из основной группы, а также Дмитрий Минаев и Олег Постников из экспертной.

Что известно о представителях ФСБ

Дмитрий Минаев возглавляет департамент контрразведывательных операций ФСБ. По информации журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, эта структура проводила в России кампанию по задержанию граждан США.

Таким образом, Москва пыталась добиться освобождения российского киллера Вадима Красикова. Одним из задержанных в рамках этой кампании в конце концов стал сам Гершкович.

Кроме того, украинские чиновники, с которыми общались журналисты WSJ, увязывали департамент Минаева со взрывами автомобилей в 2017 году. Тогда погибли сотрудники спецслужб Максим Шаповал и Александр Хараберюш.

Эту же структуру связывали с неудачной попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году. В тот момент он еще не возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.

Другой представитель ФСБ в переговорной группе – Алексей Комков – ранее занимал руководящие должности в подразделениях внутренней безопасности спецслужбы. До 2016 года он возглавлял одну из служб управления собственной безопасности ФСБ, а впоследствии стал руководителем всего управления.

В 2019 году он был назначен заместителем начальника службы военной контрразведки, а в 2024 году он возглавил службу оперативной информации и международных связей ФСБ.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Главная цель украинской делегации – добиться прекращения боевых действий, надежных гарантий безопасности после завершения войны, а также договоренностей по экономическому восстановлению и гуманитарным вопросам.

Перед трехсторонней встречей Украинапровела координационные консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Отдельно в Париже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили мирные усилия, стратегическое партнерство и усиление обороноспособности Украины.

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