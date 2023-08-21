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РФ відправила до кордону з Україною курсантів-розвідників для організації диверсій, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Курську та Брянську області РФ було направлено курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Молоде" поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин "обкатують" на вбивстві цивільного населення України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цю ситуацію

За даними місцевого підпілля, в Курській та Брянській областях, до кордону з Україною, прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки.

"Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей", - повідомили у ЦНС.

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Також, напередодні, в район селища Глушково до складу ЗС РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії (Желєзноводськ).

Відповідний центр сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення "Авангард" (колишній "Едельвейс") та 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ). 

Ситуація у Брянській та Курській областях РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

Також повідомлялось, що російські війська готують провокацію на Курській атомній електростанції й вже розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

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