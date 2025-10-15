РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо компенсації Грузії
Речник Кремля Дмитро Пєсков сьогодні, 15 жовтня, повідомив, що РФ не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо виплати Грузії 253 млн євро компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Під час брифінгу Пєсков назвав це рішення ЄСПЛ "окремою субстанцією".
"Рішення виконувати не будемо", - підкреслив він.
Країна-агресорка заявила про невизнання будь-яких рішень ЄСПЛ після того, як її у березні 2022 року вигнали з Ради Європи. При цьому Суд зазначає, що має юрисдикцію над усіма справами, які були подані до виходу Росії.
ЄСПЛ постановив, що РФ має виплатити Грузії 253 млн євро через встановлення незаконного "кордону" на адміністративній межі з окупованими нею грузинськими територіями та пов'язаним з цим порушенням прав людини.
Грузія подала до ЄСПЛ позов проти країни-агресорки у серпні 2018 року через те, що "бордеризація" створила ситуацію системного порушення прав людини. Зокрема, йдеться про загрозу для життя людей, які перетинають адмінкордон з окупованими РФ територіями.
У квітні минулого року ЄСПЛ визнав, що так звана "бордеризація" створила системну практику порушень прав людини.
Раніше РБК-Україна писало, що РФ відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, який визнав Москву винною у загибелі пасажирів рейсу MH17 - авіалайнера Boeing 777 компанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році.
Тоді речник Кремля підтвердив, що Росія не збирається виконувати будь-які рішення ЄСПЛ. Серед них й рішення щодо катастрофи літака, яке виніс суд 9 липня.