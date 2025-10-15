РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ по компенсации Грузии
Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня, 15 октября, сообщил, что РФ не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии 253 млн евро компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Во время брифинга Песков назвал это решение ЕСПЧ "отдельной субстанцией".
"Решение выполнять не будем", - подчеркнул он.
Страна-агрессор заявила о непризнании любых решений ЕСПЧ после того, как ее в марте 2022 года выгнали из Совета Европы. При этом Суд отмечает, что имеет юрисдикцию над всеми делами, которые были поданы до выхода России.
ЕСПЧ постановил, что РФ должна выплатить Грузии 253 млн евро из-за установления незаконной "границы" на административной границе с оккупированными ею грузинскими территориями и связанным с этим нарушением прав человека.
Грузия подала в ЕСПЧ иск против страны-агрессора в августе 2018 года из-за того, что "бордеризация" создала ситуацию системного нарушения прав человека. В частности, речь идет об угрозе для жизни людей, пересекающих админграницу с оккупированными РФ территориями.
В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что так называемая "бордеризация" создала системную практику нарушений прав человека.
Ранее РБК-Украина писало, что РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ, который признал Москву виновной в гибели пассажиров рейса MH17 - авиалайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.
Тогда представитель Кремля подтвердил, что Россия не собирается выполнять любые решения ЕСПЧ. Среди них и решение по катастрофе самолета, которое вынес суд 9 июля.