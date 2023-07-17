РФ відкликає гарантії безпеки у Чорному морі. І виходить із центру у Стамбулі

У Росії вкотре повторили свої тези про те, що Захід не виконує "обіцяних домовленостей" щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає "Россільгоспбанк" до системи SWIFT.

У країні-агресорі також придумали, що українське продовольство нібито вивозиться не в нужденні країни, а в держави з високим і вищим за середній рівень доходів, включаючи ЄС.

Так, Росія виступає проти подальшого продовження угоди та поінформувала про це турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН.

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря та розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня", - сказано.

При цьому в Росії допускають поновлення "зернового коридору".

"Якщо ж у західних столицях реально дорожать "чорноморською ініціативою", то нехай серйозно замисляться над виконанням своїх зобов'язань та реальним вилученням з-під санкцій російських добрив та продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок та запевнень Росія буде готова розглянути відновлення "угоди", - додають у МЗС країни-агресора.

Припинення "зернової угоди"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені.

Посольство РФ у Білорусі передало Україні ноту, в якій заявило, що ініціатива має бути повністю припинена з 18 липня.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

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