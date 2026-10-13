РФ вгатила по евакуаційній колоні поблизу Куп'янська

"З Куп'янська щойно прийшла новина - там очікувано завершилася вся ця історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців", - сказав Трегубов.

Сили оборони зараз перевіряють, скільки людей постраждало і що це було. Є відео інциденту, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці.

"Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по них же удар безпосередньо", - зазначив речник.

Трегубов також підтвердив, що ворог перебуває в Куп'янську, зокрема в північних районах міста. За його словами, росіяни використовують свою присутність саме для таких провокацій.

Загалом на Куп'янщині ворог активізував свої дії, розповів речник.

"Якщо брати Куп'янськ на східному березі Осколу, якщо брати Куп'янщину в цілому, то там росіяни зараз трішечки пожвавили свої активності. Активно намагаються лізти на Пологи, активно намагаються лізти, в тому числі, на Куп'янськ-Вузловий", - сказав він.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня у Києві пролунали вибухи до сигналу тривоги, а у Повітряних силах пояснили, чому так сталося.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що тривога може запізнюватися, а розвіддані від партнерів доходять не завжди.