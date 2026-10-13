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РФ ударила по эвакуационной колонне вблизи Купянска

13:30 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Удар по колонне из Купянска в Силах обороны назвали провокацией россиян (Getty Images)

Россияне ударили по колонне, выезжавшей из Купянска. По имеющимся данным, в ней находились в основном мирные жители.

Об этом в телеэфире заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина.

"Из Купянска только что пришла новость - там ожидаемо завершилась вся эта история с эвакуацией мирного населения провокацией. Был нанесен удар по колонне, которая выходила из города, которая состояла, по крайней мере, по нашим данным, в основном из мирных жителей", - сказал Трегубов.

Силы обороны сейчас проверяют, сколько людей пострадало и что это было. Есть видео инцидента, но оно недостаточно четкое, чтобы установить подробности.

"Но если раньше россияне использовали эти псевдоэвакуации для ротации личного состава, то, похоже, это была последняя, и они решили ее использовать для информационной провокации. Они нанесли по ним удар непосредственно", - отметил спикер.

Трегубов также подтвердил, что враг находится в Купянске, в том числе в северных районах города. По его словам, россияне используют свое присутствие именно для таких провокаций.

В целом в Купянщине враг активизировал свои действия, рассказал спикер.

"Если брать Купянск на восточном берегу Оскола, если брать Купянщину в целом, то там россияне сейчас немного оживили свои активности. Активно пытаются лезть на Роды, активно пытаются лезть, в том числе, на Купянск-Узловой", - сказал он.

Напомним, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы до сигнала тревоги, а в Воздушных силах объяснили, почему так произошло.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что тревога может опаздывать, а разведданные от партнеров доходят не всегда.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже двое суток не бьет по российским НПЗ.

По его словам, за это время россияне атаковали 19 регионов Украины, в том числе и энергетику.

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