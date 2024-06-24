РФ вербує молодь до фейкових медіа на окупованих територіях, - ЦНС

Російська Федерація створює фейкові локальні медіа на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) з метою ізоляції інформаційного поля. До пропагандистської машини долучають молодь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"За задумом ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що окупанти створюють на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Таким чином, росіяни намагаються зменшити кадровий дефіцит своєї пропагандистської машини.
"Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - резюмували у ЦНС.
Крім того, відомство закликало не ставати на службу до ворога і не псувати своє життя.
Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях України активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в одній з лікарень тимчасово окупованого Донецька окупанти відкрили "солдатську бібліотеку". Росіяни мають на меті формувати відчуття причетності молоді до "русской ідентичності" і героїв так званої "СВО".
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