ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW

Напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області загрожує цілісності російської оборони, та сприяє контрнаступу ЗСУ.

Наразі

контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки.

проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та досягли північної околиці Новопрокопівки.

ЗСУ знищують російських загарбників

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 вересня, склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276 670 військових.

Також на Таврійському напрямку російські окупанти за минулу добу втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових.

Сьогодні повідомлялось, що українські військові за один вечір знищили секретним вітчизняним дроном російську техніку на суму в понад 7 млн доларів.

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