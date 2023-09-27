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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Россия пыталась контратаковать возле Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

Также на Таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.

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Война России против УкраиныКупянскКонтрнаступление ВСУ