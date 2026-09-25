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РФ вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині

18:39 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині Ілюстративне фото: українські рятувальники (facebook.com DSNSKyi)
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Російські окупанти у п'ятницю, 25 вересня, вдарили по заводу з іноземними інвестиціями на Житомирщині вдруге за цей тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог продовжує наносити удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємтсво з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert в Житомирській громаді", - розповів він.

Бунечко зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби. Згідно з попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе та своїх близьких", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо, попередній удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомирській області стався 22 вересня. Тоді після ворожого обстрілу спалахнула пожежа.

Зазначимо, 9 серпня Росія вже атакувала німецький завод Kromberg & Schubert на Житомирщині. На ньому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження. Компанія оголошувала про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін.

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