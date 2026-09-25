РФ вдруге за цей тиждень атакувала завод з іноземними інвестиціями на Житомирщині
Російські окупанти у п'ятницю, 25 вересня, вдарили по заводу з іноземними інвестиціями на Житомирщині вдруге за цей тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Ворог продовжує наносити удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємтсво з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert в Житомирській громаді", - розповів він.
Бунечко зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби. Згідно з попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.
"Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе та своїх близьких", - закликав голова ОВА.
Нагадаємо, попередній удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомирській області стався 22 вересня. Тоді після ворожого обстрілу спалахнула пожежа.
Зазначимо, 9 серпня Росія вже атакувала німецький завод Kromberg & Schubert на Житомирщині. На ньому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).
Виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження. Компанія оголошувала про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін.