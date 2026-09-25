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РФ второй раз за эту неделю атаковала завод с иностранными инвестициями на Житомирщине

18:39 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ второй раз за эту неделю атаковала завод с иностранными инвестициями на Житомирщине Иллюстративное фото: украинские спасатели (facebook.com DSNSKyi)
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Российские оккупанты в пятницу, 25 сентября, ударили по заводу с иностранными инвестициями в Житомирской области второй раз за эту неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг продолжает наносить удары по уничтоженным ранее гражданским предприятиям на Житомирщине. Сегодня второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской громаде", - рассказал он.

Бунечко отметил, что на месте "прилета" работают спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких", - призвал глава ОВА.

Напомним, предыдущий удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомирской области произошел 22 сентября. Тогда после вражеского обстрела вспыхнул пожар.

Отметим, 9 августа Россия уже атаковала немецкий завод Kromberg & Schubert Житомирской области. На нем производятся электрические кабельные системы для автомобилей мировых марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Производственные мощности и инфраструктура предприятия получили серьезные повреждения. Компания объявляла о временной остановке деятельности на неопределенный срок.

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