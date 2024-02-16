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РФ вдруге за день вдарила по прифронтовій теплоелектростанції, - ДТЕК

Ілюстративне фото: РФ вдруге за день вдарила по прифронтовій теплоелектростанції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у п'ятницю, 16 лютого, нанесла повторний удар по теплоелектростанції на прифронтовій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Теплоелектростанція ДТЕК атакована вдруге за добу. Сьогодні вдень ворог знов завдав удару по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає", - сказано  в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків

Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ вже била по ТЕС, на щастя тоді теж обійшлося без постраждалих.

Обстріли населених пунктів України

Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Також Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.

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