РФ второй раз за день ударила по прифронтовой теплоэлектростанции, - ДТЭК

"Теплоэлектростанция ДТЭК атакована второй раз за сутки. Сегодня днем враг вновь нанес удар по прифронтовой ТЭС. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела было повреждено оборудование станции. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий

Напомним, что сегодня утром РФ уже избивала по ТЭС, к счастью тогда тоже обошлось без пострадавших.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.

Также Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

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