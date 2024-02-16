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РФ второй раз за день ударила по прифронтовой теплоэлектростанции, - ДТЭК

Иллюстративное фото: РФ второй раз за день ударила по прифронтовой теплоэлектростанции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в пятницу, 16 февраля, нанесла повторный удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Теплоэлектростанция ДТЭК атакована второй раз за сутки. Сегодня днем враг вновь нанес удар по прифронтовой ТЭС. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела было повреждено оборудование станции. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий

Напомним, что сегодня утром РФ уже избивала по ТЭС, к счастью тогда тоже обошлось без пострадавших.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.

Также Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

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