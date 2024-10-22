РФ вдарила по житловому району Харкова: що відомо про наслідки

Російська армія ввечері вівторка завдала удару авіабомбами по місту Харків. Зафіксовано влучааня у житловому районі міста.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

За даними Терехова, вибухи у місті було чути близько 21:30. Росіяни запустили по місту керовані авіаційні бомби.

Згодом стало відомо, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Також була інформація про ворожий удар по Салтівському району.

Третій приліт було зафіксовано у Київському районі поряд з навчальним закладом.

"У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Раніше ми писали про те, що 20 жовтня Росія атакувала місто Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Тоді було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.

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