РФ ударила по жилому району Харькова: что известно о последствиях
Российская армия вечером вторника нанесла удар авиабомбами по городу Харьков. Зафиксировано попадание в жилой район города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
По данным Терехова, взрывы в городе было слышно около 21:30. Россияне запустили по городу управляемые авиационные бомбы.
Впоследствии стало известно, что на месте одного из прилетов Холодногорского района пожар. Также была информация о вражеском ударе по Салтовскому району.
Третий прилет был зафиксирован в Киевском районе рядом с учебным заведением.
"В жилых домах вокруг частично вылетели стекла. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов.
Авиаудар по Харькову 20 октября
Ранее мы писали о том, что 20 октября Россия атаковала город Харьков с воздуха, применив управляемые авиабомбы. Тогда была повреждена энергосистема города, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах.
Российские кафиры целенаправленно обстреливали жилые кварталы, в частности, Основянский и Киевский районы.
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