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РФ вдарила по клініці у Запоріжжі. Є поранені, Федоров показав наслідки обстрілу

Фото: наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 10 грудня, завдала удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

За попередніми даними, в результаті ворожого удару постраждали дві людини. Федоров закликав місцевих жителів залишатись до відбою повітряної тривоги в укриттях.

Варто зауважити, що незадовго до вибухів в низці областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано із загрозою ударів балістичними ракетами.

Оновлено о 15:50.

За даними Федорова, в результаті обстрілу російською армією у Запоріжжі зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Також збільшилась кількість поранених - до чотирьох осіб.

 Фото: наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар по Запоріжжю 6 грудня

Ввечері п'ятниці, війська РФ завдали удару по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок обстрілу було зруйноване СТО. На цей обстріл також відреагував президент Володимир Зеленський.

У Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Як повідомили рятувальники та місцева влада, внаслідок атаки загинули 10 осіб, 8 із них перебували в автомобілях.

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