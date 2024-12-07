У Запоріжжі завершили рятувальну операцію після російського авіаудару: уточнено наслідки

У Запоріжжі були завершені аварійно-рятувальні операції після російського авіаційного удару по місту вчора ввечері, 6 грудня. Жертвами ворожого обстрілу стали десять людей, понад двадцять - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України ( МВС ).

В міністерстві зазначили, що в результаті російського обстрілу в Запоріжжі загинули 10 людей, і "8 із них перебували в автомобілях".

"Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років", - передали у ВМС.

Також в міністерстві поінформували близько пів на дванадцяту ночі, що аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені.

"На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста", - йдеться в повідомленні МВС.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 6 грудня 2024 року близько 18:00 армія РФ здійснила авіаобстріл одного з районів Запоріжжя... Вщент зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру", - передали в ОГП.

Авіаудар РФ по Запоріжжю 6 грудня

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 6 грудня, у Запорізькій області та в місті Запоріжжя пролунали вибухи, перед тим фіксувався пуск ворожою авіацією керованих авіабомб у бік регіону.

Пізніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що російські окупанти вдарили по Запоріжжю, і внаслідок атаки почалася пожежа на СТО, були загиблі та постраждалі.

Зазначимо, що кількість жертв російського обстрілу зростала, спочатку було відомо про 4 загиблих, потім - про 9, а тепер, за останніми даними, число жертв зросло до 10 громадян.

Додамо, що в ОВА також показали фото та відео наслідків російського авіаудару по Запоріжжю.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні у вечір Святого Миколая, зокрема на обстріл Запоріжжя.