РФ ударила по клинике в Запорожье. Есть раненые, Федоров показал последствия обстрела

Российская армия днем вторника, 10 декабря, нанесла удар по городу Запорожье. Уже известно о раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) И Ивана Федорова.
По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали два человека. Федоров призвал местных жителей оставаться до отбоя воздушной тревоги в укрытиях.
Стоит заметить, что незадолго до взрывов в ряде областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой ударов баллистическими ракетами.
Обновлено в 15:50.
По данным Федорова, в результате обстрела российской армией в Запорожье разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.
Также увеличилось количество раненых - до четырех человек.
Вечером пятницы, войска РФ нанесли удар по Запорожью. Известно, что в результате обстрела была разрушена СТО. На эти обстрелы также отреагировал президент Владимир Зеленский.
В Запорожье завершили спасательную операцию. Как сообщили спасатели и местные власти, в результате атаки погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
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