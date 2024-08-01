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РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області: поранено провідницю

Фото: РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області, поранено провідницю (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли залізничну станцію у Харківській області. Поранено провідницю, внесено зміни в рух поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Так, в ніч на 1 серпня окупанти завдали ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківської області.

"Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження та зміна руху поїздів

Серед пошкодженого, як заазначили в УЗ, два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

 

 

Обстріли РФ об'єктів УЗ в Україні

Російські війська постійно атакують об'єкти "Укрзалізниці".

Наприклад, у травні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. Тоді шість залізничників отримали поранення.

А у квітні під час обстрілу Дніпра 19 квітня загинула одна із співробітниць УЗ. Ще семеро залізничників постраждали.

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