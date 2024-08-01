РФ ударила по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводник

Российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Харьковской области. Ранена проводница, внесены изменения в движение поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Так, в ночь на 1 августа оккупанты нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковской области.
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"В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.
Среди поврежденного, как отметили в УЗ, два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.
В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов.
Российские войска постоянно атакуют объекты "Укрзализныци".
Например, в мае оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Тогда шесть железнодорожников получили ранения.
А в апреле во время обстрела Днепра 19 апреля погибла одна из сотрудниц УЗ. Еще семь железнодорожников пострадали.
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