РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області: поранено провідницю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Так, в ніч на 1 серпня окупанти завдали ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківської області.

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"Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження та зміна руху поїздів

Серед пошкодженого, як заазначили в УЗ, два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.