РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області: поранено провідницю
Російські війська обстріляли залізничну станцію у Харківській області. Поранено провідницю, внесено зміни в рух поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Так, в ніч на 1 серпня окупанти завдали ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківської області.
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"Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася", - йдеться у повідомленні.
Пошкодження та зміна руху поїздів
Серед пошкодженого, як заазначили в УЗ, два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.
До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.
Обстріли РФ об'єктів УЗ в Україні
Російські війська постійно атакують об'єкти "Укрзалізниці".
Наприклад, у травні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. Тоді шість залізничників отримали поранення.
А у квітні під час обстрілу Дніпра 19 квітня загинула одна із співробітниць УЗ. Ще семеро залізничників постраждали.
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