ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області: поранено провідницю

Харків, Четвер 01 серпня 2024 11:25
UA EN RU
РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області: поранено провідницю Фото: РФ вдарила по залізничній станції у Харківській області, поранено провідницю (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли залізничну станцію у Харківській області. Поранено провідницю, внесено зміни в рух поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Так, в ніч на 1 серпня окупанти завдали ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківської області.

"Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження та зміна руху поїздів

Серед пошкодженого, як заазначили в УЗ, два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Обстріли РФ об'єктів УЗ в Україні

Російські війська постійно атакують об'єкти "Укрзалізниці".

Наприклад, у травні окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. Тоді шість залізничників отримали поранення.

А у квітні під час обстрілу Дніпра 19 квітня загинула одна із співробітниць УЗ. Ще семеро залізничників постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів
Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична