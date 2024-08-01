РФ ударила по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

Так, в ночь на 1 августа оккупанты нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковской области.

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"В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.

Повреждения и изменение движения поездов

Среди поврежденного, как отметили в УЗ, два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов.