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РФ ударила по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводник

Харьков, Четверг 01 августа 2024 11:25
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РФ ударила по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводник Фото: РФ ударила по железнодорожной станции в Харьковской области, ранена проводник (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в Харьковской области. Ранена проводница, внесены изменения в движение поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Так, в ночь на 1 августа оккупанты нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковской области.

"В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.

Повреждения и изменение движения поездов

Среди поврежденного, как отметили в УЗ, два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов.

Обстрелы РФ объектов УЗ в Украине

Российские войска постоянно атакуют объекты "Укрзализныци".

Например, в мае оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Тогда шесть железнодорожников получили ранения.

А в апреле во время обстрела Днепра 19 апреля погибла одна из сотрудниц УЗ. Еще семь железнодорожников пострадали.

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