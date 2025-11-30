UA

РФ вдарила по Вишгороду: горить висотка, ще один будинок зруйнований

Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 29 листопада, атакували Вишгород дронами. Під ворожий удар потрапили оселі людей, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашник.

"На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики", - йдеться у повідомленні.

Також Калашник додав, що через атаку РФ зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на території підприємства.

"Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - додавши начальник Київської ОВА.

Обстріл Київської області

Нагадаємо, що росіяни час від часу атакують Київську область, застосовуючи для атак дрони та ракети. Так сталося і минулої ночі, з 28 на 29 листопада.

Зокрема, в результаті ворожої атаки в п'яти районах області постраждали щонайменше 14 осіб.

Відомо, що в Броварах виникла пожежа і сталися руйнування на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Крім того, було пошкоджено приватну забудову та автомобілі, припарковані поруч.

У Бучанському районі теж були знищені авто і зруйновані житлові будинки, а також пошкоджена газова інфраструктура і відділення «Нової пошти».

Детальніше про наслідки в області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

