РФ ударила по Вышгороду: горит высотка, еще один дом разрушен

"К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - говорится в сообщении.

Также Калашник добавил, что из-за атаки РФ разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия.

"Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавив начальник Киевской ОГА.