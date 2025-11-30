РФ вдарила по Вишгороду: горить висотка, ще один будинок зруйнований
Росіяни пізно ввечері, 29 листопада, атакували Вишгород дронами. Під ворожий удар потрапили оселі людей, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашник.
"На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики", - йдеться у повідомленні.
Також Калашник додав, що через атаку РФ зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на території підприємства.
"Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - додавши начальник Київської ОВА.
Обстріл Київської області
Нагадаємо, що росіяни час від часу атакують Київську область, застосовуючи для атак дрони та ракети. Так сталося і минулої ночі, з 28 на 29 листопада.
Зокрема, в результаті ворожої атаки в п'яти районах області постраждали щонайменше 14 осіб.
Відомо, що в Броварах виникла пожежа і сталися руйнування на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Крім того, було пошкоджено приватну забудову та автомобілі, припарковані поруч.
У Бучанському районі теж були знищені авто і зруйновані житлові будинки, а також пошкоджена газова інфраструктура і відділення «Нової пошти».
