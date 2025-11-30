РФ ударила по Вышгороду: горит высотка, еще один дом разрушен

Россияне поздно вечером, 29 ноября, атаковали Вышгород дронами. Под вражеский удар попали дома людей, в результате чего произошел пожар, есть разрушения и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашник.

"К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - говорится в сообщении. Также Калашник добавил, что из-за атаки РФ разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия. "Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавив начальник Киевской ОГА.