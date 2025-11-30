ua en ru
РФ ударила по Вышгороду: горит высотка, еще один дом разрушен

Воскресенье 30 ноября 2025 00:33
РФ ударила по Вышгороду: горит высотка, еще один дом разрушен Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 29 ноября, атаковали Вышгород дронами. Под вражеский удар попали дома людей, в результате чего произошел пожар, есть разрушения и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашник.

"К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - говорится в сообщении.

Также Калашник добавил, что из-за атаки РФ разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия.

"Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавив начальник Киевской ОГА.

Обстрел Киевской области

Напомним, что россияне время от времени атакуют Киевскую область, применяя для атак дроны и ракеты. Так произошло и минувшей ночью, с 28 на 29 ноября.

В частности, в результате вражеской атаки в пяти районах области пострадали по меньшей мере 14 человек.

Известно, что в Броварах возник пожар и произошли разрушения на последнем этаже девятиэтажного дома. Кроме того, была повреждена частная застройка и автомобили, припаркованные рядом.

В Бучанском районе тоже были уничтожены авто и разрушены жилые дома, а также повреждена газовая инфраструктура и отделение "Новой почты".

Подробнее о последствиях в области - читайте в материале РБК-Украина.

