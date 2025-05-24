РФ вдарила по Україні балістикою та випустила 250 дронів: як відпрацювала ППО

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що через дронову атаку 23 травня ввечері у Голосіївському районі Києва через падіння уламків БПЛА були пошкоджені 4 автівки, обійшлося без постраждалих.

Під час нічного обстрілу із застосуванням дронів-камікадзе та ракет у Києві знову лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Також у місті фіксували падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, повідомлялося про 8 постраждалих.

Крім того, на Оболоні уламки впали на торговий центр та на будинок, і там сталася пожежа.

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