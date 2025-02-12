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Київську область вночі було атаковано дронами та ракетами: які наслідки

Середа 12 лютого 2025 07:15
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Київську область вночі було атаковано дронами та ракетами: які наслідки Фото: оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 лютого російські окупанти вкотре атакували Київську область. Ворог використовував дрони та ракети, внаслідок атаки є пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок російської атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень.

Крім того, у Бориспільському районі регіону уламками збитих дронів пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки. Детальна інформація згодом", - додали у КОВА.

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