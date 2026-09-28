UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ вдарила по офісному центру у середмісті Дніпра, є загиблі та поранені (відео)

11:40 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: росіяни вдарили по середмістю Дніпра (dnipropetrovskaODA/32226)

Вранці 28 вересня у Дніпрі пролунали вибухи - Росія атакувала центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.

"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, Дніпро було атаковане реактивним дроном.

"Реактивний БпЛА на Дніпро з південного заходу", - попереджали Повітряні Сили о 11:14.

Оновлено. Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинуло троє людей. Щонайменше 12 постраждало, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про жорстоку атаку росіян на Харків.

Унаслідок падіння КАБу поблизу житлових будинків постраждало 35 людей, з них щонайменше 8 дітей.

Вранці РФ завдала удару по підприємству харчової промисловості на Житомирщині.

Унаслідок атаки виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроАтака дронів