РФ вдарила по офісному центру у середмісті Дніпра, є загиблі та поранені (відео)

Вранці РФ завдала удару по підприємству харчової промисловості на Житомирщині.

Унаслідок падіння КАБу поблизу житлових будинків постраждало 35 людей, з них щонайменше 8 дітей.

Оновлено. Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинуло троє людей. Щонайменше 12 постраждало, повідомили в ОВА.

"Реактивний БпЛА на Дніпро з південного заходу", - попереджали Повітряні Сили о 11:14.

За попередніми даними, Дніпро було атаковане реактивним дроном.

"Ворог ударив по середмістю Дніпра . Зайнялася пожежа. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.

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