РФ ударила по офисному центру в Днепре, есть пострадавшие (видео)

"Враг ударил по центру Днепра. Загорелся пожар. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

О количестве пострадавших и тяжести их травм информации нет.

По предварительным данным, Днепр был атакован реактивным дроном.

"Реактивный БпЛА на Днепр с юго-запада", - предупреждали Воздушные Силы в 11:14.

Напомним, ранее мы писали о жестокой атаке россиян на Харьков.