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РФ вдарила по ТРЦ в центрі Сум, є постраждалі

10:32 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Дрон влучив у ТРЦ у центрі Сум (facebook.com DSNSSUMY)

Близько дев'ятої ранку російський дрон влучив у торговельний центр у центрі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За його словами, ворог атакував безпілотником, попередньо типу "Молнія". Дрон влучив у торговельний центр у центрі міста.

Від влучання пошкоджено скління будівлі.

Попередньо постраждали двоє людей. Їхні дані та стан зараз уточнюють. Інші наслідки удару також встановлюють.

Як повідомляло РБК-Україна, російські дрони всю ніч били по заході країни.

Без світла лишилися Луцьк і Ковель, а в Рівному постраждали семеро людей.

Нагадаємо, вранці у Львові під час тривоги пролунали вибухи.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО збила ворожий дрон на підльоті до міста.

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