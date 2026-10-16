РФ ударила по ТРЦ в центре Сум, есть пострадавшие

Около девяти утра российский дрон попал в торговый центр в центре Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
По его словам, враг атаковал беспилотником, предварительно типа "Молния". Дрон попал в торговый центр в центре города.
От попадания повреждено остекление здания.
Предварительно пострадали два человека. Их данные и состояние сейчас уточняют. Остальные последствия удара также устанавливают.
Как сообщало РБК-Украина, российские дроны всю ночь били по западу страны.
Без света остались Луцк и Ковель, а в Ровно пострадали семь человек.
Напомним, утром во Львове во время тревоги раздались взрывы.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ПВО сбила вражеский дрон на подлете в город.