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РФ ударила по ТРЦ в центре Сум, есть пострадавшие

10:32 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Дрон попал в ТРЦ в центре Сум (facebook.com DSNSSUMY)

Около девяти утра российский дрон попал в торговый центр в центре Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

По его словам, враг атаковал беспилотником, предварительно типа "Молния". Дрон попал в торговый центр в центре города.

От попадания повреждено остекление здания.

Предварительно пострадали два человека. Их данные и состояние сейчас уточняют. Остальные последствия удара также устанавливают.

Как сообщало РБК-Украина, российские дроны всю ночь били по западу страны.

Без света остались Луцк и Ковель, а в Ровно пострадали семь человек.

Напомним, утром во Львове во время тревоги раздались взрывы.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ПВО сбила вражеский дрон на подлете в город.

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