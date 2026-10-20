РФ вдарила по ТРЦ в Рівному, є постраждалі, людей просять зачинити вікна

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

На місці події виникла велика пожежа.

"Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - додав глава ОВА.