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РФ вдарила по ТРЦ в Рівному, є постраждалі, людей просять зачинити вікна

14:11 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Рівному (oleksandrkoval)

РФ вгатила реактивним дроном по торговому центру у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

На місці події виникла велика пожежа.

"Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, РФ також вдарила по ТРЦ у Ковелі на Волині. Унаслідок атаки виникли руйнування складських будівель.

Крім того, росіяни поцілили в гіпермаркет "Олді" в Житомирі. Він припинив роботу після атаки.

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РівнеАтака дронів