РФ вдарила по ТРЦ в Рівному, є постраждалі, людей просять зачинити вікна

РФ вгатила реактивним дроном по торговому центру у Рівному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
На місці події виникла велика пожежа.
"Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, РФ також вдарила по ТРЦ у Ковелі на Волині. Унаслідок атаки виникли руйнування складських будівель.
Крім того, росіяни поцілили в гіпермаркет "Олді" в Житомирі. Він припинив роботу після атаки.