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РФ ударила по ТРЦ в Ровно, есть пострадавшие, людей просят закрыть окна

14:11 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Ровно (oleksandrkoval)

РФ устроила реактивным дроном по торговому центру в Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Торговый центр подвергся атаке в Ровенской области. По предварительной информации, три человека ранены, из них двоих - госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия возник большой пожар.

"Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов, закрывать окна. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", - добавил глава ОВА.

Напомним,РФ также ударила по ТРЦ в Ковеле на Волыни. В результате атаки возникли разрушения складских зданий.

Кроме того, россияне попали в гипермаркет "Олди" в Житомире. Он прекратил работу после атаки.

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