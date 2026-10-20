РФ ударила по ТРЦ в Ровно, есть пострадавшие, людей просят закрыть окна

"Торговый центр подвергся атаке в Ровенской области. По предварительной информации, три человека ранены, из них двоих - госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия возник большой пожар.

"Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов, закрывать окна. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", - добавил глава ОВА.