РФ вдарила по Старокостянтинову: є постраждалі, пошкоджені багатоповерхівка і готель

За словами міського голови, на цей час відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких перебувають в лікарні.

"В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби", - зазначив Мельничук.

Водночас, за даними голови ОВА, незначні ушкодження отримала одна людина.

Пошкоджені готель та багатоповерхівка, почалась пожежа

Загалом внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок.

"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій", - розповів Тюрін.

Також, за даними голови ОВА, пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.