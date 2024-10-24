РФ вдарила по Старокостянтинову: є постраждалі, пошкоджені багатоповерхівка і готель

Російські війська атакували Старокостянтинів Хмельницької області 24 жовтня. Є постраждалі та пошкодження, сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Старокостянтинова Миколи Мельничука, Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
За словами міського голови, на цей час відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких перебувають в лікарні.
"В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби", - зазначив Мельничук.
Водночас, за даними голови ОВА, незначні ушкодження отримала одна людина.
Загалом внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок.
"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій", - розповів Тюрін.
Також, за даними голови ОВА, пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.
Російські війська атакували Україну в ніч проти 24 жовтня дронами і ракетами. Зокрема, окупанти намагалися атакувати Київ, у столиці тричі оголошували тривогу.
При цьому ППО збила всі російські дрони-камікадзе, які загрожували Києву. Тривогу у Хмельницькій області оголосили близько 4:00. У цей же час у регіоні пролунали вибухи.
Загалом РФ запустила по Україні чотири ракети і 50 дронів. ППО збила 40 російських безпілотників.
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