РФ ударила по Староконстантинову: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и отель

По словам городского головы, в настоящее время известно о четырех пострадавших, двое из которых находятся в больнице.

"В общине получило разрушения здание отеля. Там полностью снесло крышу. Кроме того, в многоэтажках и частных домах выбиты окна и стекла. Сейчас на местах работают все соответствующие службы", - отметил Мельничук.

В то же время, по данным главы ОВА, незначительные повреждения получил один человек.

Повреждены отель и многоэтажка, начался пожар

В целом в результате атаки поврежден жилой многоквартирный дом.

"Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций", - рассказал Тюрин.

Также, по данным главы ОВА, повреждена крыша гостиницы и нежилое помещение, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области.