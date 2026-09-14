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РФ вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків "БаДМ"

18:40 14.09.2026 Пн
1 хв
Ворог з початку вересня активно б'є по складах із ліками
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
РФ вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків "БаДМ" Ілюстративне фото: РФ атакувала склад із ліками (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські окупанти атакували склад дистриб'ютора ліків "БаДМ", що знаходиться в Одесі.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "БаДМ".

Більш детальних подробиць про удар та його наслідки у компанії не розкрили.

Раніше "Європравда" з посилання на власні джерела писала про те, що внаслідок удару по складу "БаДМ", що знаходиться на околиці Одеси в Хаджибейському районі, почалася пожежа. При цьому постраждалих внаслідок атаки не було.

"БаДМ"

ТОВ "БаДМ" - один із провідних дистриб'юторів фармацевтичної продукції в Україні. Компанію заснували у 1994 році, а вже у 1996 році вона почала розвиватися як національний дистриб'ютор, уклавши контракти з міжнародними фармацевтичними компаніями.

Наразі "БаДМ" співпрацює з більш ніж 450 виробниками та постачальниками, а її асортимент налічує близько 15 тисяч позицій.

До речі, сьогодні також стало відомо, що 13 вересня окупанти завдали ракетного удару по сортувальному центру мережі магазинів косметики EVA. Внаслідок атаки будівлю було знищено.

В EVA зазначили, що сортувальний центр, який знаходився під атакою, забезпечує товарами магазини в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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