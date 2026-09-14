РФ ударила по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ"
Российские оккупанты атаковали склад дистрибьютора лекарств "БаДМ", который находится в Одессе.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "БаДМ".
Более детальных подробностей об ударе и его последствиях в компании не раскрыли.
Ранее "Европравда" со ссылки на собственные источники писала о том, что в результате удара по складу "БаДМ", который находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе, начался пожар. При этом пострадавших в результате атаки не было.
"БаДМ"
ООО "БаДМ" - один из ведущих дистрибьюторов фармацевтической продукции в Украине. Компанию основали в 1994 году, а уже в 1996 году она начала развиваться как национальный дистрибьютор, заключив контракты с международными фармацевтическими компаниями.
В настоящее время "БаДМ" сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками, а ее ассортимент насчитывает около 15 тысяч позиций.
К слову, сегодня также стало известно, что 13 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA. В результате атаки здание было уничтожено.
В EVA отметили, что сортировочный центр, который находился под атакой, обеспечивает товарами магазины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.