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РФ ударила по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ"

18:40 14.09.2026 Пн
1 мин
Враг с начала сентября активно бьет по складам с лекарствами
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
РФ ударила по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ" Иллюстративное фото: РФ атаковала склад с лекарствами (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские оккупанты атаковали склад дистрибьютора лекарств "БаДМ", который находится в Одессе.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "БаДМ".

Более детальных подробностей об ударе и его последствиях в компании не раскрыли.

Ранее "Европравда" со ссылки на собственные источники писала о том, что в результате удара по складу "БаДМ", который находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе, начался пожар. При этом пострадавших в результате атаки не было.

"БаДМ"

ООО "БаДМ" - один из ведущих дистрибьюторов фармацевтической продукции в Украине. Компанию основали в 1994 году, а уже в 1996 году она начала развиваться как национальный дистрибьютор, заключив контракты с международными фармацевтическими компаниями.

В настоящее время "БаДМ" сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками, а ее ассортимент насчитывает около 15 тысяч позиций.

К слову, сегодня также стало известно, что 13 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA. В результате атаки здание было уничтожено.

В EVA отметили, что сортировочный центр, который находился под атакой, обеспечивает товарами магазины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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