РФ ударила по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ"

Более детальных подробностей об ударе и его последствиях в компании не раскрыли.

Ранее "Европравда" со ссылки на собственные источники писала о том, что в результате удара по складу "БаДМ", который находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе, начался пожар. При этом пострадавших в результате атаки не было.

"БаДМ"

ООО "БаДМ" - один из ведущих дистрибьюторов фармацевтической продукции в Украине. Компанию основали в 1994 году, а уже в 1996 году она начала развиваться как национальный дистрибьютор, заключив контракты с международными фармацевтическими компаниями.

В настоящее время "БаДМ" сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками, а ее ассортимент насчитывает около 15 тысяч позиций.