РФ вдарила по Шостці, а ГУР збило російський Мі-9 морським дроном: новини за 31 грудня

Росія вдарила ракетами по Шостці у Сумській області. А ГУР вперше знищило російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 31 грудня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Вчора по всій Україні під ранок оголошували масштабну повітряну тривогу. Росіяни атакували Київ та інші регіони ракетами.

Бійці Сил спеціальних операцій зайняли село в Курській області, яке тримали війська РФ разом з вояками з КНДР.

Росія вдарила ракетами по Шостці на Сумщині

"31 грудня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади", - повідомила Сумська ОВА.

У Шосткинській громаді пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 освітніх заклади та об‘єкти соціальної сфери.

Історичний удар. ГУР вперше знищило російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5

Атаку провели воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13". Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

Поблизу села Насташине Бурштинської міської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинули 5 людей, серед яких двоє неповнолітніх.

Італія виділяє 13 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Допомога виділена в рамках Фонду підтримки енергетики України. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, цей внесок є одним із найбільших серед країн-донорів та має на меті стабілізувати електропостачання для мільйонів українців, які переживають важкі часи війни.

Україна вже виготовляє 96% дронів для фронту, - Шмигаль

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли в шість разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній.

"У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект "Армія дронів" закупили понад 1,2 млн безпілотників", - зазначив Шмигаль.

Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган опублікував відеозвернення з нагоди Нового року, в якому назвав закінчення війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - сказав він.

Буданов розкрив подробиці знищення російського Мі-8 морським дроном

За словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували ворожі повітряні сили. Однак тоді російська техніка все ж "дотягувала" до берегової лінії, хоч і була підбита.

"Вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку" - розповів Буданов.

У Міноборони розповіли про здобутки у сфері озброєння та оснащення армії у 2024 році

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, найбільше новинок цього року серед безпілотних авіаційних комплексів - кодифіковано 251 зразок. Також йдеться про 169 зразків боєприпасів, 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР).

Зеленський провів технологічну Ставку: є рішення для захисту від ракет і бомб

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Уже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Галущенко оцінив, чи можуть погрози Фіцо щодо експорту електроенергії втілитися в реальність

"Я не думаю, що вони підуть на це", - зазначив голова українського Міненерго Герман Галущенко, коментуючи погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити експорт електроенергії в Україну.

У Торецьку тривають міські бої, ворог намагається прорватися через Щербинівку, - ЗСУ

"Міські бої - це своєрідний тип боїв з дуже високою інтенсивністю. У Торецьку йдуть, як міські бої, так й спроба пробитися через Щербинівку. Нещодавно 3-тя штурмова відбила ворожу атаку в Леонідівці й знищила 9 БПМ противника", - розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.