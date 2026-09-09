РФ вдарила "Шахедом" по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є поранені

Нагадаємо, російські війська системно атакують цивільну залізничну інфраструктуру та пасажирські потяги на Харківщині. Наприкінці серпня внаслідок удару дрона по станції в Лозівському районі, де зупинився потяг для евакуації людей, загинули дві жінки, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше, у березні, ворожий дрон влучив у приміський поїзд сполученням Слатине - Харків: тоді загинув 61-річний пасажир. Такі удари по залізниці регіону фіксують регулярно.