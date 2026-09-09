РФ ударила "Шахедом" по поезду в Харьковской области: вспыхнул пожар, есть раненые

Напомним, российские войска системно атакуют гражданскую железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда в Харьковской области. В конце августа в результате удара дрона по станции в Лозовском районе, где остановился поезд для эвакуации людей, погибли две женщины, еще пятеро получили ранения .

Ранее в марте вражеский дрон попал в пригородный поезд сообщением Слатино - Харьков: тогда погиб 61-летний пассажир. Такие удары по железной дороге региона фиксируют регулярно.