РФ ударила "Шахедом" по поезду в Харьковской области: вспыхнул пожар, есть раненые

Российские войска атаковали "шахедом" поезд сообщением "Харьков - Изюм" в Харьковской области. В результате удара возник пожар, пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую МВА.
По данным администрации, удар по поезду произошел около 10:00 9 сентября.
Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал в заднюю часть поезда сообщением "Харьков - Изюм" на железнодорожной станции вблизи села Искра. После попадания возник пожар.
По предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте работают бригады скорой помощи, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, российские войска системно атакуют гражданскую железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда в Харьковской области. В конце августа в результате удара дрона по станции в Лозовском районе, где остановился поезд для эвакуации людей, погибли две женщины, еще пятеро получили ранения .
Ранее в марте вражеский дрон попал в пригородный поезд сообщением Слатино - Харьков: тогда погиб 61-летний пассажир. Такие удары по железной дороге региона фиксируют регулярно.