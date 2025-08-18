РФ вдарила "Шахедами" по Харкову: дрон влучив у будинок, горять під'їзди, є жертви

Перші вибухи через атаку дронів було чути приблизно о 04:48. Згодом Терехов розповів, що в Індустріальному районі міста зафіксовано влучання "Шахедів". Один з ударів був по багатоповерхівці.

Через деякий час стало відомо, що внаслідок цього прильоту виникла пожежа.

"У житловому будинку, в який влучив «шахед», пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Терехов додав, що внаслідок обвали перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що наразі у місті вже двоє постраждалих.

"25-річний чоловік та 79-річна жінка постраждали внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА по Індустріальному району міста. Постраждалим надається допомога. На місці удару працюють підрозділи ДСНС", - написав він.